Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила в Винницкой области должностное лицо одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Установлено, что чиновник тайно собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы о системах защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениях боевой авиации. Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети роSSийских спецслужб.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного обретения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым.

При этом один из них скрыл наличие роSSийского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных Сил Украины.

По материалам СБУ ему отменен допуск к гостайне, он уволен из военного вуза. По обоим фактам, в рамках уголовного производства, начатых следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Киева