Оккупанты в Крыму снесли дом пожилого крымского татарина

В оккупированном Крыму роSSийские оккупанты снесли дом пожилого крымскотатарского активиста Рустема Усеинова.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В Крыму роSSийский оккупант лишает права крымских татар жить на собственной земле. Сегодня незаконно снесли дом пожилого крымскотатарского активиста Рустема Усеинова в его отсутствие. Несмотря на то, что он подал апелляционную жалобу на решение "суда" о сносе, которая не была рассмотрена", - написала Джапарова в Twitter .

Как сообщает “Суспильне Крым”, 3 августа вступило в силу решение "Судакского городского суда" по иску оккупационной администрации города Судака. Согласно ему, земельный участок Рустема Усеинова был признан самовольно занятым, поэтому предписывается освободить его в тридцатидневный срок. Усеинов подал на это решение апелляционную жалобу, которая находится на рассмотрении в оккупационном Верховном суде Крыма. Несмотря на это, судебный пристав-исполнитель Наталья Пугачева назначила принудительное исполнение решения суда на 24 ноября.