Порошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSии

Украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения роSSийских оккупантов. Об этом в своем видеообращении заявил экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

«Главная задача – предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом , как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого следует срочно заключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации», – отметил экс-президент.

Он предложил разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

«Инициировать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения угрозы роSSийского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых касок ООН , которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил Зеленский. Безотлагательно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий», – говорит лидер « ЕС ».

Также, по словам Порошенко, необходимо провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника по теме формирования пакета так называемых «адских» санкций, которые будут безотлагательно введены против РоSSии в случае нового вторжения на территорию Украины.

«Отмечаю: защита страны – это общее дело власти и оппозиции! Партий у нас очень много, а Украина одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам», – отметил Порошенко.

Также он отмечает необходимость закрытого заседания Верховной Рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, какой у него план и стратегия.

«Сейчас – полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и собрание резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа в текущем году. А заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а к новогодне-рождественским каникулам», – отметил лидер партии.

Он также призвал принять законопроект «Европейской Солидарности» 6006, который дает ресурс для повышения денежного довольствия солдат и офицеров. И не отказаться от возможного внедрения военного положения.

«У нас с Зеленским действительно немало принципиальных мировоззренческих разногласий, но тем не менее он только оппонент. Враг же нам – только Путин. Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны смогли наконец сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии», – отметил лидер «Европейской Солидарности».