С 2020 года учебное заведение было государственным университетом.

Президент Владимир Зеленский вернул Одесской политехнике статус национального университета.

Об этом сообщается в указе №593/2021 от 23 ноября.

"Поддержать предложение Кабинета Министров Украины о предоставлении Государственному университету «Одесская политехника» статуса национального и в дальнейшем именовать его – Национальный университет «Одесская политехника»", – сказано в нем.

Одесская политехника ведет свою историю с 1918 года, когда был создан Одесский политехнический институт. После обретения независимости он получил статус государственного университета, а в 2001 году президент Леонид Кучма повысил его до национального.

В 2020 году Кабинет министров создал новое юридическое лицо – университет "Одесская политехника" – путем присоединения к нему Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета. При этом он получил статус государственного университета.