Кабмин разрешил лечить COVID-19 таблетками Merck и Pfizer

Кабинет министров расширил перечень лекарственных средств для лечения COVID-19, добавив туда первые таблетки с доказанной эффективностью - Молнупиравир американской Merck Sharp & Dohme и PF-07321332/Ритонавир от Pfizer.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду 24 ноября.

"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований. Ведь когда препараты выходят на рынок, производители как правило уже имеют договоренности на поставки лекарств в другие страны, что предопределяет определенный дефицит. Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди самых первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Молнупиравир – экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Клинические испытания доказали, что он примерно вдвое снижает риск госпитализации и смерти в результате коронавируса.

Он стал первым в мире одобренным противовирусным средством COVID-19, которое можно принимать через рот.

Таблетки от Pfizer, применяемые в комбинации с низкой дозой Ритонавира, оказались еще более эффективными. Их производитель заявил, что они на 89% снижают риск госпитализации или смерти от COVID-19.

В начале ноября Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине клинические испытания противоковидных таблеток Pfizer и Merck.