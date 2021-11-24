Кабмин ужесточил требования к вакцинации в "желтой" зоне

Без QR-кода не будут пускать в рестораны и кино.

Кабинет министров решил ужесточить требования к вакцинации от коронавируса в "желтой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В желтом уровне эпидемической опасности общественные учреждения, учреждения культуры, спортзалы, рестораны и т.д. при условии вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата выздоровления. Это же правило касается приема посетителей. Последние должны будут вакцинированы или иметь сертификат об выздоровлении или отрицательный тест", - сказал Ляшко.

Желтый сертификат (подтверждающий одну прививку) теперь будет действовать только 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за неправильную проверку – от 34 до 170 тысяч грн.

Напомним, что сейчас 19 регионов Украины находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина. Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел и вскоре их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.

В пределах желтого уровня запрещено, в частности, проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади, а кинотеатры и другие учреждения культуры имеют ограничения на количество заполненных мест. Ограничения касаются спортзалов и фитнес-центров.

Однако ограничения "желтого" уровня не применяются в случаях, когда все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, работники кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Для работы на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний сертификат COVID.