Кабмин ужесточил требования к вакцинации в "желтой" зоне

Без QR-кода не будут пускать в рестораны и кино.

Кабмин ужесточил требования к вакцинации в "желтой" зоне
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров решил ужесточить требования к вакцинации от коронавируса в "желтой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмигаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В желтом уровне эпидемической опасности общественные учреждения, учреждения культуры, спортзалы, рестораны и т.д. при условии вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой или наличия отрицательного теста или сертификата выздоровления. Это же правило касается приема посетителей. Последние должны будут вакцинированы или иметь сертификат об выздоровлении или отрицательный тест", - сказал Ляшко.

Желтый сертификат (подтверждающий одну прививку) теперь будет действовать только 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за неправильную проверку – от 34 до 170 тысяч грн.

Напомним, что сейчас 19 регионов Украины находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина. Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел и вскоре их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.

В пределах желтого уровня запрещено, в частности, проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади, а кинотеатры и другие учреждения культуры имеют ограничения на количество заполненных мест. Ограничения касаются спортзалов и фитнес-центров.

Однако ограничения "желтого" уровня не применяются в случаях, когда все участники (посетители) и все организаторы массовых мероприятий, работники кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Для работы на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний сертификат COVID.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин изменил порядок проведения ВНОКабмин изменил порядок проведения ВНО
Кабмин утвердил план мер по деолигархизацииКабмин утвердил план мер по деолигархизации
Испания ужесточила условия въезда для украинских туристовИспания ужесточила условия въезда для украинских туристов
Оккупационные войска ранили украинского военного в зоне ООСОккупационные войска ранили украинского военного в зоне ООС
Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силуЗакон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу
Кабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зонеКабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зоне
Кабмин назначил первого замминистра экономикиКабмин назначил первого замминистра экономики
Кабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значенияКабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значения
Кабмин хочет дотировать "Укрзализныцю" за счет бюджетов местных общин, – ПроданКабмин хочет дотировать "Укрзализныцю" за счет бюджетов местных общин, – Продан
Кабмин увеличил субсидии для жителей прифронтовых районовКабмин увеличил субсидии для жителей прифронтовых районов
Последние новости
Подгружаем последние новости