Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе

Осенние локдауны могут быть не последними.

Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе
Фото: Стас Козлюк

Киевская школа экономики прогнозирует, что в январе Украину может ждать новая волна COVID-19.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Нынешняя волна COVID-19 постепенно идет на убыль, но это, по словам Ганиченко, пока не является свидетельством того, что страна прошла пик заболеваемости.

Он отметил, что снижение заболеваемости длится только вторую неделю. Чтобы говорить о тренде на убывание в рамках текущей волны, снижение должно происходить не менее трех недель, но даже это не будет означать, что риск повторного роста прошел.

"По прогнозам Киевской школы экономики, следующая вспышка роста заболеваемости COVID ожидается в Украине уже с января 2022 года", - подчеркнул Ганиченко.

Кроме Украины, стремительное убывание по количеству новых случаев демонстрирует Румыния. Украина пока показывает более низкие темпы спада, поскольку и пиковые значения были меньше.

Напомним, что в МОЗ тоже считают, что в Украине скоро может начаться новая вспышка ковида.

"Одновременно мы анализируем ситуацию в ЕС, где видим стремительный рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в достаточно короткий промежуток времени повторную вспышку. Чтобы этого не произошло, не влияло на дополнительные карантинные ограничения, количество случаев не увеличивалось, нужно всем вакцинироваться. Сегодня хотя бы одной дозой вакцинировано более 40%, но это еще мало, нам нужно хотя бы 70", – заявил на прошлой неделе министр Виктор Ляшко.

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