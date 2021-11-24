Апелляционный суд оставил антивакцинатора Стахива под стражей

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву.

Такое решение коллегия судей приняла сегодня во время судебного заседания, передает "Интерфакс-Украина".

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу представителя защиты адвоката Магальского оставить без удовлетворения, а решение следователя судьи Галицкого районного суда о содержании под стражей на 60 суток оставить без изменений", - зачитал решение председательствующий в заседании судья.

В начале заседания адвокат подозреваемого изменил суть апелляционной жалобы – теперь он просил суд отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя ранее просил изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Сам Стахив заявил, что свою вину не признает и поддерживает требования своего защитника.

Позже он заявил, что не скрывался от суда и назвал дело против себя заказным. Он также зачитал обращение к уполномоченному по правам человека. Стахив заявил, что его выкрали из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов.

Также он сообщил, что его содержат в камере без питьевой воды, без отопления и круглосуточно в камере включено сильное освещение. В связи с нарушением его прав Стахив заявил, что в прошлую пятницу объявил голодовку.

В свою очередь представитель государственного обвинения заявил, что Стахив активно уклонялся от участия в судебном заседании по избранию меры пресечения и в этой связи считает решение суда первой инстанции обоснованным.

"Стахив может предпринимать определенные действия для уклонения от ответственности, поэтому решение суда первой инстанции обосновано", - сказал он.

Решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Под зданием суда в центре города собрались противники и симпатики Стахива. Первые развернули плакаты "Агента Кремля - за решетку" и скандировали "Стахива - за решетку" и "Нет пятой колонне в Украине!". Симпатики Стахива держали в руках плакаты "Волю Остапу, сыну Божьему", "Мы за конституционный строй", "Свободу Остапу!" и скандировали "Свободу Остапу!".

Напомним, Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. 16 ноября СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он переписывался по поводу захвата власти в Украине с гражданами РоSSии.

Стахиву инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. 18 ноября Остапа Стахива заключили под стражу. Под стенами суда в этот день, как и накануне, когда Стахив на заседание не явился, собрались сотни его сторонников.

Самого Стахива на суд во Львов СБУ доставила из Закарпатья, где он якобы решил подлечиться, потому что не имеет "доверия к львовским медикам".

Сегодня в Киеве состоялся митинг противников вакцинации. Демонстранты съехались в столицу, чтобы поддержать арестованного львовянина Остапа Стахива. Акцию антивакцинаторов в Киеве Стахив анонсировал еще до задержания и ареста.

Некоторые участники акции держали в руках плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт путинской партии "Единая РоSSия". В СНБО отметили, что это явилось подтверждением роSSийского следа в организации марша противников вакцинации.