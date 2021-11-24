СНБО: QR-код на плакатах митингующих антивакцинаторов в Киеве дает переход на вебсайт "Единой РоSSии"

На митинге противников вакцинации, который 24 ноября состоялся в центре Киева , некоторые участники держали в руках плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт роSSийской партии "Единая РоSSия". Демонстранты съехались в столицу, чтобы поддержать арестованного львовянина Остапа Стахива. Акцию антивакцинаторов в Киеве Стахов анонсировал еще до задержания и ареста.

Фото: Макс Требухов

Сначала на QR-коды на плакатах обратили внимание пользователи соцсетей, а впоследствии отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны.

В СНБО отметили, что это явилось подтверждением роSSийского следа в организации марша противников вакцинации.

"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена роSSийская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины. В частности в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны РоSSийской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход к вебсайту роSSийской политической партии «Единая РоSSия», - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Центр противодействия дезинформации в очередной раз рекомендовал всем, кто сомневается в необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить на горячую линию МОЗ по дополнительной информации: 0 800 60 20.

Напомним, Остап Стахов считается лидером движения антивакцинаторов Украины. 16 ноября СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он переписывался по поводу захвата власти в Украине с гражданами РоSSии.

Стахиву инкриминировали ст. 109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы. 18 ноября Остапа Стахива заключили под стражу. Под стенами суда в этот день, как и накануне, когда Стахив на заседание не явился, собрались сотни его сторонников.

Самого Стахива на суд во Львов СБУ доставила из Закарпатья, где он якобы решил подлечиться, потому что не имеет "доверия к львовским медикам".