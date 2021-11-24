"Слуги народа" обнародовали совместное заявление об "олигархическом шантаже против государства" относительно каналов Ахметовова

Политики объявили, что не будут ходить на эфиры "Украина" и "Украина 24".

Народные депутаты "Слуги народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко обнародовали совместное публичное заявление об "олигархическом шантаже против государства" на телеканалах Рината Ахметова.

В сообщении, распространенном в Facebook, говорится, что "в последние месяцы телеканалы «Украина-24» и «Украина» превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК-24» и «Олигарх»".

В этой связи политики объявили, что команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, "которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

"Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно", – говорится в заявлении.

Пересмотреть решение политики обещали, когда редакции и журналисты смогут вернуться к работе в соответствии с журналистскими стандартами.

В заявлении также указано, что каналы "Украина" и "Украина 24" якобы системно и намеренно распространяют фейки и публичные безосновательные образы "мешающих олигарху", а также "откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда Президента".

Этот текст, кроме Корниенко, на своих страницах распространили, в частности, депутаты Андрей Мотовиловец, Алексей Мовчан, Галина Янченко, Олег Дунда.

Напомним, в прошлую пятницу ведущий Савик Шустер заявил, что на его эфир, посвященный делу "вагнерцевцев", не пришел ни один представитель украинских властей. Он сказал, что последний раз такое наблюдал за президентства Виктора Януковича. Шустер ведет "Свободу слова" на канале "Украина".

Глава фракции Давид Арахамия, получивший тогда приглашение на эфир, сказал, что для него не было смысла идти с таким списком гостей.