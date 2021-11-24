"Слуга народа" обращалась к Монастырскому и Трухину с просьбой активнее коммуницировать ситуацию с ДТП, - Корниенко

Экс-глава партии считает, что не было достаточных информационных поводов для привлечения Трухина к политической ответственности.

Первый вице-спикер парламента, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила обращалась к министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой активнее коммуницировать о ДТП с нардепом Александром Трухиным.

С такой же просьбой обращались к самому Трухину, сообщил Корниенко в интервью "Радио Свобода".

"Мы не знаем, какое было его (Трухина. – Ред.) участие. Официально я не делал никаких активностей, но я и по другим кейсам не делал – не было избирательности. Неофициально мы обращались к Денису Монастырскому и к самому Александру с просьбами максимально более открыто это коммуницировать. Если были подозрения в атаке на журналистов, мы эти вопросы задавали, была ли эта атака, или это какие-то очередные наговоры", – отметил он.

На вопрос журналистки о том, были ли разговоры об отстранении на время расследования Трухина от должности главы полтавского отделения СН, Корниенко сказал, что не помнит. Также он не помнит, обсуждал ли ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

Корниенко отметил, что ГБР ведет расследование, которое должно установить степень ответственности всех участников.

Журналистка также отметила, что в партии никто не продемонстрировал публичных попыток привлечь Трухина к политической ответственности.

"Потому что не видели оснований информационных для этого. Видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности. И по мне была (информационная атака. – Ред.)", – заявил он.

Напомним, что авария с участием депутата произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.