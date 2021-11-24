Медиа Группа Украина ответила на совместное заявление "Слуг народа" о бойкоте каналов холдинга

"В данном случае – это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников".

Медиа Группа Украина, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, ответила на совместное заявление депутатов партии "Слуга народа" о бойкоте эфиров телеканалов холдинга.

Член наблюдательного совета МГУ Дмитрий Белянский заявил, что это публичное заявление расценивают как "форму ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября". Об этом говорится на сайте "Украина 24".

"Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае – это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников", – считают в холдинге.

МГУ также предполагает, что такой ответ может усугубить ситуацию со свободой слова в Украине. Они также утверждают, что акционер Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику каналов.

Напомним, в прошлую пятницу ведущий Савик Шустер заявил, что на его эфир, посвященный делу "вагнеровцев", не пришел ни один представитель украинских властей. Он сказал, что последний раз такое наблюдал за президентства Виктора Януковича. Шустер ведет "Свободу слова" на канале "Украина".

Глава фракции Давид Арахамия, получивший тогда приглашение на эфир, сказал, что для него не было смысла идти с таким списком гостей.

24 ноября народные депутаты СН и первый вице-спикер Александр Корниенко в Facebook распространили заявления, что "в последние месяцы телеканалы «Украина-24» и «Украина» превратились в откровенно пропагандистские «ДТЭК-24» и «Олигарх»".

В этой связи политики объявили, что команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, "которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".