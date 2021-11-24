66 погибших и 275 раненых: Украина в ОБСЕ назвала потери ВСУ за 16 месяцев перемирия на Донбассе

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года в результате обстрелов и вооруженных провокаций роSSийской стороны погибли 66 украинских бойцов, еще 275 получили ранения.

Об этом заявила миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по безопасности, передает Укринформ.

"В общей сложности с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года Объединенные силы Украины зарегистрировали 2 848 нарушений режима прекращения огня роSSийской стороной. Особую обеспокоенность вызывает то, что в 759 случаях оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 66 украинских бойцов и 275 получили ранения", - сообщили в украинской делегации.

Дипломаты указали, что в течение последней недели ситуация в зоне конфликта на востоке Украины отмечалась регулярными обстрелами и вооруженными провокациями со стороны роSSийско-оккупационных войск. Позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 65 раз, в том числе 26 раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. В результате обстрела из стрелкового оружия вблизи Причепиловки несовместимые с жизнью ранения получил 33-летний украинский боец.

Миссия Украины в ОБСЕ призвала РоSSийскую Федерацию прекратить подрывать мирные Минские договоренности и ответить взаимностью на конструктивный подход украинской стороны к переговорам и перейти к практическому выполнению взятых Москвой обязательств.

Напомним, по мнению заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Мережко, РоSSия де-факто вышла из Минского процесса, но открыто об этом заявлять не будет. В то же время в срыве договоренностей Кремль обвиняет Украину.

Накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что вооруженные силы РоSSии наращивают боеготовность оккупационных войск в ОРДЛО.

21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь .

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскированием "агрессивных замыслов Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на роSSийскую дезинформацию сказал, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и привержена поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.