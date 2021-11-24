Кабмин изменил порядок проведения ВНО

Документ привели в соответствие с условиями настоящего.

Кабмин изменил порядок проведения ВНО
Фото: testportal.gov.ua

Кабинет министров принял изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания. В частности, изменения касаются проведения ВНО в условиях карантина.

Вопрос рассмотрен на заседании правительства в среду, 24 ноября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения экзаменов, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО. Также определен механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО ", – отмечают в ведомстве.

Порядок определяет основы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.

Ранее в ноябре Минобразования обнародовало график внешнего независимого оценивания 2022 года. Согласно ему регистрация на ВНО начнется 1 февраля и продлится до 9 марта. Основная сессия ВНО-2022 состоится с 23 мая по 17 июня.

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