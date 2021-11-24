Суд по делу Черновол перенесли на январь: не пришли потерпевшие

Бывшего народного депутата обвиняют в умышленном убийстве во время поджога офиса Партии регионов в дни Майдана.

Суд по делу Черновол перенесли на январь: не пришли потерпевшие
Фото: www.dyvys.in

Назначенное на 24 ноября заседание Дарницкого районного суда Киева по делу бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол не состоялось из-за отсутствия потерпевших. Суд назначил им штраф в размере двух тысяч гривен, рассмотрение перенесли не январь.

Об этом рассказала сама Татьяна Черновол, передает телеканал "Прямой".

"Суд принял решение наложить на потерпевших штраф в размере две тысячи гривен. Я считаю, что это достаточно большая сумма для сестры погибшего. И, честно говоря, я просто удивлена. Это просто абсурд. Я понимаю, что суду власть дала приказ рассматривать дело и наказать Черновол, как бы там ни было, и они сейчас будут применять все методы, чтобы судебное заседание состоялось", – пояснила Черновол.

Что касается судебного заседания перенесенного на январь, Черновол отметила, что обычно это нормальный срок переноса рассмотрения дела.

"И мы видим, что суд уже не затягивает дело. Суд уже решительно настроен, он готов наказывать потерпевших, применять санкции. Еще раз подчеркиваю, суд сегодня не состоялся не потому, что кто-то затягивает, а потому, что не появились потерпевшие. Потому что они не хотят участвовать в этом политическом заказном шоу", - отметила экс-нардеп.

Татьяна Черновол обвиняется в преднамеренном убийстве (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) во время поджога офиса Партии регионов в дни Революции достоинства в феврале 2014 года.

Напомним, Черновол являлась активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Черновол заявила, что избиение было организовано тогдашними властями. В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Рады восьмого созыва.

В апреле 2020 года Черновол было вручено подозрение в убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии следствия 18 февраля 2014 года Чорновил с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог дома на улице Липской, в которой находился офис партии. В результате пожара погиб находившийся в здании 57-летний компьютерщик Владимир Захаров.

Подозрение Татьяне Черновол было вручено в декабре 2020 года. Дело должен бил рассматривать суд Печерского района, где находился офис ПР, но его судьи приняли самоотвод, мотивируя это тем, что участвовали в связанном уголовном производстве в отношении "беркутовцев". После этого в Печерском суде не нашлось достаточного количества судей, чтобы сформировать новый состав суда.

В июне 2021 года Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства против Татьяны Черновол по Дарницкому районному суду Киева.

В конце июля сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что дело против Черновол затягивают, потому что оно разваливается.

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