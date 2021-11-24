В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
Чтобы бросить вызов президенту, экс-спикеру сначала надо обогнать Порошенко.
У бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нет достаточных рейтингов для выхода во второй тур президентских выборов, но если бы такое вдруг произошло, то он мог бы выиграть у Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, который проводился с 11 по 17 ноября.
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский (25,2% голосов тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и Петр Порошенко (17,5%).
Остальные потенциальные кандидаты набирают гораздо меньше: Юрий Бойко – 10,9%, Юлия Тимошенко – 9,4%, Дмитрий Разумков – 7,5%, Игорь Смешко – 5,2%, Владимир Гройсман – 4,9%.
|
% всех опрошенных
|
% тех, кто намерен принять участие в выборах*
|
% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором
|
Зеленский Владимир
|
17,0
|
22,1
|
25,2
|
Порошенко Петр
|
11,4
|
15,3
|
17,5
|
Бойко Юрий
|
8,3
|
9,5
|
10,9
|
Тимошенко Юлия
|
7,0
|
8,2
|
9,4
|
Разумков Дмитрий
|
5,5
|
6,6
|
7,5
|
Смешко Игр
|
3,6
|
4,5
|
5,2
|
Гройсман Владимир
|
3,5
|
4 ,3
|
4,9
|
Мураев Евгений
|
3,7
|
4,2
|
4,8
|
Ляшко Олег
|
2,5
|
2,7
|
3,1
|
Гриценко Анатолий
|
1,7
|
2,3
|
2,6
|
Кошулинский Руслан
|
1,3
|
1,9
|
2,2
|
Притула Сергей
|
1,6
|
1,7
|
1,9
|
Кличко Виталий
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
Другой кандидат
|
4,1
|
3,5
|
4,0
|
НЕ буду УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ
|
12,6
|
?
|
?
|
ТРУДНО СКАЗАТЬ
|
15,5
|
12,4
|
?
Во время опроса респондентам предлагалось также выбрать, за кого из политиков они бы проголосовали, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.
Оказалось, что Зеленский побеждает у Бойко и Порошенко, но Разумкову может и проиграть
Голоса распределились бы следующим образом:
-
Зеленский – Порошенко: 54,0% на 46,0%
-
Зеленский – Бойко: 66,3% на 33,7%
-
Зеленский – Разумков : 49,6% на 50,4%
Исследования проводились с 11 по 17 ноября 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.
Напомним, что Центр Разумкова носит имя Александра Разумкова, отца Дмитрия Разумкова.