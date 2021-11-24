В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова

Чтобы бросить вызов президенту, экс-спикеру сначала надо обогнать Порошенко.

В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
Фото: president.gov.ua

У бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нет достаточных рейтингов для выхода во второй тур президентских выборов, но если бы такое вдруг произошло, то он мог бы выиграть у Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, который проводился с 11 по 17 ноября.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский (25,2% голосов тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и Петр Порошенко (17,5%).

Остальные потенциальные кандидаты набирают гораздо меньше: Юрий Бойко – 10,9%, Юлия Тимошенко – 9,4%, Дмитрий Разумков – 7,5%, Игорь Смешко – 5,2%, Владимир Гройсман – 4,9%.

% всех опрошенных

% тех, кто намерен принять участие в выборах*

% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором

Зеленский Владимир

17,0

22,1

25,2

Порошенко Петр

11,4

15,3

17,5

Бойко Юрий

8,3

9,5

10,9

Тимошенко Юлия

7,0

8,2

9,4

Разумков Дмитрий

5,5

6,6

7,5

Смешко Игр

3,6

4,5

5,2

Гройсман Владимир

3,5

4 ,3

4,9

Мураев Евгений

3,7

4,2

4,8

Ляшко Олег

2,5

2,7

3,1

Гриценко Анатолий

1,7

2,3

2,6

Кошулинский Руслан

1,3

1,9

2,2

Притула Сергей

1,6

1,7

1,9

Кличко Виталий

0,7

0,7

0,8

Другой кандидат

4,1

3,5

4,0

НЕ буду УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

12,6

?

?

ТРУДНО СКАЗАТЬ

15,5

12,4

?

Во время опроса респондентам предлагалось также выбрать, за кого из политиков они бы проголосовали, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Оказалось, что Зеленский побеждает у Бойко и Порошенко, но Разумкову может и проиграть

Голоса распределились бы следующим образом:

  • Зеленский – Порошенко: 54,0% на 46,0%

  • Зеленский – Бойко: 66,3% на 33,7%

  • Зеленский – Разумков : 49,6% на 50,4%

Исследования проводились с 11 по 17 ноября 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

Напомним, что Центр Разумкова носит имя Александра Разумкова, отца Дмитрия Разумкова.

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