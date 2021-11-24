Правительство выделило 175 млн грн на усиление украинско-белорусской границы
"Должны быть готовы к любому сценарию".
Кабинет министров выделил 175 млн грн на усиление государственной границы с Беларусью.
Такое решение было принято на заседании правительства 24 ноября.
"На усиление охранных мер украинской границы выделяем 175 млн грн", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Нельзя исключать, что миграционный стабилизационный проект может быть расширен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию", - добавил глава правительства.
Он также подчеркнул, что использование мигрантов как механизма гибридной агрессии является "верхом дерзости и антигуманности".
Как сообщалось, Украина с 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" для недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью. К охране границы были привлечены полиция и Национальная гвардия.
Главная задача операции – не позволить нелегальным мигрантам перейти государственную границу в Украину. Для этого будут увеличены пограничные наряды, а для охраны границы будут использовать авиацию, беспилотные летательные аппараты и технические средства наблюдения.
Напомним, что Украина опасается наплыва мигрантов из Ирака и стран Ближнего Востока, прилетевших в Беларусь в надежде попасть в Евросоюз. Сейчас они в основном находятся у границы с Польшей.
Министр внутренних дел Денис Монастырский ранее призвал Верховную Раду выделить средства на строительство интеллектуальной границы с Беларусью и Россией. Для полного обустройства необходимо 17 млрд. гривен.