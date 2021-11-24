Кабмин утвердил план мер по деолигархизации

"Некоторые из олигархов накручивают себя: «Я в окопе, не прилетит». А зря. Прилетит".

Кабмин утвердил план мер по деолигархизации
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мер по деолигархизации в Украине.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.

"Периодически появляются новости, что некоторые олигархи накручивают себя чем-то вроде: «Переоформил все на фунтов и сплю спокойно», «Я не халявщик, я партнер», «Седина [статус олигарха] только украшает мужчину», «Я в окопе, не прилетит» и т. п. А зря. Прилетит, причем сразу по двум направлениям: и от закона об олигархах, и от плана мер по деолигархизации», - заявил он.

Правительственный план обнародовал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Документ пока состоит из 20 пунктов, предусматривающих ряд мер, начиная с разработки положения о реестре олигархов, и устанавливает временные рамки для их выполнения.

План предусматривает усиление институциональной способности АМКУ, урегулирование вопросов обеспечения безопасности снабжения электроэнергией и природным газом, уменьшение влияния отдельных лиц и групп на энергетический сектор, уменьшение влияния олигархов на сферу телевидения и радиовещания путем принятия закона о медиа, усиление контроля за финансовыми операциями олигархов и т.д.

"Закон об олигархах – это лишь часть (крайне важная) огромного объема работы, которую еще предстоит выполнить. В плане мероприятий – картинка будущего более полная. Там и регулирование лоббизма, и усиление способности АМКУ, и антикор с судами, и справедливые тарифы, и медиарегулирование, и критическая инфраструктура, и энергетическая безопасность. План мероприятий будет еще дополняться, но общее представление можно получить уже сразу", - написал Малюска в фейсбуке.

Напомним, что закон об олигархах был принят 23 сентября, а президент Владимир Зеленский подписал его в начале ноября.

Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками 2022 года, а признавать бизнесменов олигархами начнут в конце мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин изменил порядок проведения ВНОКабмин изменил порядок проведения ВНО
Кличко: чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов и разговор с обществомКличко: чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов и разговор с обществом
Налоговая обновила план-график проверок на 2021 годНалоговая обновила план-график проверок на 2021 год
"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии
Кабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зонеКабмин ужесточит требования к вакцинации в "желтой" зоне
Кабмин назначил первого замминистра экономикиКабмин назначил первого замминистра экономики
Кабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значенияКабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значения
Кабмин хочет дотировать "Укрзализныцю" за счет бюджетов местных общин, – ПроданКабмин хочет дотировать "Укрзализныцю" за счет бюджетов местных общин, – Продан
Кабмин увеличил субсидии для жителей прифронтовых районовКабмин увеличил субсидии для жителей прифронтовых районов
Стефанчук заявил, что ему не известно о планах рассмотреть лишение Разумкова мандата на съезде "Слуги народа"Стефанчук заявил, что ему не известно о планах рассмотреть лишение Разумкова мандата на съезде "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости