Кабмин утвердил план мер по деолигархизации

"Некоторые из олигархов накручивают себя: «Я в окопе, не прилетит». А зря. Прилетит".

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мер по деолигархизации в Украине.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.

"Периодически появляются новости, что некоторые олигархи накручивают себя чем-то вроде: «Переоформил все на фунтов и сплю спокойно», «Я не халявщик, я партнер», «Седина [статус олигарха] только украшает мужчину», «Я в окопе, не прилетит» и т. п. А зря. Прилетит, причем сразу по двум направлениям: и от закона об олигархах, и от плана мер по деолигархизации», - заявил он.

Правительственный план обнародовал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Документ пока состоит из 20 пунктов, предусматривающих ряд мер, начиная с разработки положения о реестре олигархов, и устанавливает временные рамки для их выполнения.

План предусматривает усиление институциональной способности АМКУ, урегулирование вопросов обеспечения безопасности снабжения электроэнергией и природным газом, уменьшение влияния отдельных лиц и групп на энергетический сектор, уменьшение влияния олигархов на сферу телевидения и радиовещания путем принятия закона о медиа, усиление контроля за финансовыми операциями олигархов и т.д.

"Закон об олигархах – это лишь часть (крайне важная) огромного объема работы, которую еще предстоит выполнить. В плане мероприятий – картинка будущего более полная. Там и регулирование лоббизма, и усиление способности АМКУ, и антикор с судами, и справедливые тарифы, и медиарегулирование, и критическая инфраструктура, и энергетическая безопасность. План мероприятий будет еще дополняться, но общее представление можно получить уже сразу", - написал Малюска в фейсбуке.

Напомним, что закон об олигархах был принят 23 сентября, а президент Владимир Зеленский подписал его в начале ноября.

Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками 2022 года, а признавать бизнесменов олигархами начнут в конце мая.