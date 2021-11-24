Евросоюз призвал РоSSию отменить указ о признании товаров из ОРДЛО

Европейский Союз призвал РоSSию отменить указ о признании товаров из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.

"Европейский Союз выражает сожаление по поводу роSSийского указа, подписанного президентом Путиным 15 ноября, об упрощении правил торговли и осуществления мер по более широкому доступу товаров на территорию временно неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины. Этот указ имеет целью дальнейшее отделение от Украины районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных правительству, вопреки целям Минских договоренностей", - сказано в ней.

Евросоюз считает, что такими действиями РоSSия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и препятствует мирному урегулированию.

"Мы призываем РоSSию отменить это решение и прекратить совершать односторонние действия, которые только провоцируют дальнейшее углубление конфликта на востоке Украины. Европейский Союз будет продолжать свою политику непризнания в этом смысле", - отмечается в заявлении.

Напомним, что указом Путина от 15 ноября РоSSия признала выданные в ОРДЛО сертификаты о происхождении товаров и допускает их наравне с роSSийскими государственными закупками. Также отменены экспортные и импортные квоты для перемещения товаров между Россией и оккупированными территориями.

В оккупационной администрации Луганской области это решение было названо мощным шагом к интеграции оккупированных территорий с роSSийской экономикой.

Министерство иностранных дел Украины в свою очередь направило РоSSии ноту протеста из-за указа Путина.