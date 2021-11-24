Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу во взаимном нарушении прав мигрантов

Вину за кризис возложили на режим Лукашенко, но частично виновата и Польша.

Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу во взаимном нарушении прав мигрантов
Фото: hrw.org

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу во взаимном нарушении прав мигрантов.

Такой вывод содержится в докладе "Сдохни здесь или валы в Польшу", который HRW опубликовала в четверг, 24 ноября.

"Беларусь срежиссировала эту ситуацию без учета правочеловеческих последствий, но и Польша несет свою долю ответственности за чрезвычайно тяжелое положение людей в пограничных районах. Пограничники несколько дней или недель подряд гоняют людей туда-сюда в условиях осенних холодов, при этом гуманитарная помощь, необходимость которой ощущается предельно остро, блокируется по обе стороны", - заявила говорит Лидия Гал, старшая исследовательница Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Отношение режима Александра Лукашенко к людям в приграничной зоне правозащитники характеризуют как бесчеловечное и унизительное, а в некоторых ситуациях речь идет даже о пытках, которые являются нарушением международно-правовых обязательств Беларуси.

Действия польских пограничников, которые выгоняют мигрантов обратно на белорусскую сторону, в свою очередь нарушают право на убежище, признаваемое законодательством Евросоюза, в том числе хартией об основных правах.

По последним данным, по меньшей мере 13 человек скончались в результате пребывания в таких условиях, среди них - годовалый сирийский мальчик.

Правозащитники считают, что власти Беларуси и Польши обязаны не допустить новых смертей и должны обеспечить регулярный гуманитарный доступ к людям в пограничной полосе.

Напомним, что миграционный кризис связан с тем, что в сентябре 2020 года Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси за наблюдения ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

В ответ с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда в приграничных районах Беларуси застряли несколько тысяч мигрантов, которых в Польшу не пускают.

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