Вину за кризис возложили на режим Лукашенко, но частично виновата и Польша.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Беларусь и Польшу во взаимном нарушении прав мигрантов.

Такой вывод содержится в докладе "Сдохни здесь или валы в Польшу ", который HRW опубликовала в четверг, 24 ноября.

" Беларусь срежиссировала эту ситуацию без учета правочеловеческих последствий, но и Польша несет свою долю ответственности за чрезвычайно тяжелое положение людей в пограничных районах. Пограничники несколько дней или недель подряд гоняют людей туда-сюда в условиях осенних холодов, при этом гуманитарная помощь, необходимость которой ощущается предельно остро, блокируется по обе стороны", - заявила говорит Лидия Гал, старшая исследовательница Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

Отношение режима Александра Лукашенко к людям в приграничной зоне правозащитники характеризуют как бесчеловечное и унизительное, а в некоторых ситуациях речь идет даже о пытках, которые являются нарушением международно-правовых обязательств Беларуси.

Действия польских пограничников, которые выгоняют мигрантов обратно на белорусскую сторону, в свою очередь нарушают право на убежище, признаваемое законодательством Евросоюза , в том числе хартией об основных правах.

По последним данным, по меньшей мере 13 человек скончались в результате пребывания в таких условиях, среди них - годовалый сирийский мальчик.

Правозащитники считают, что власти Беларуси и Польши обязаны не допустить новых смертей и должны обеспечить регулярный гуманитарный доступ к людям в пограничной полосе.

Напомним, что миграционный кризис связан с тем, что в сентябре 2020 года Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси за наблюдения ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.