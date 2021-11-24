Евросоюз собирается снять санкции с Клименко

Украина так и не смогла осудить бывшего руководителя Минздоха.

Европейский Союз собирается снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, входившего в окружение Виктора Януковича.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

" ЕС решили исключить бывшего украинского министра доходов и сборов Александра Клименко из санкционного списка за растрату государственных средств. Теперь в списке останется всего 7 человек", - написал журналист в твиттере в четверг, 24 ноября.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлевают, но список постоянно сокращается.

На сегодняшний день в санкционном списке остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко и Александр Клименко.

В 2020 году из-под санкций вывели экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, в начале 2021 - бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Александр Клименко был министром доходов и сборов с конца 2012 года до начала 2014 года, а прежде возглавлял Государственную налоговую службу и областную налоговую администрацию в Донецкой области.

После революции достоинства против Клименко открыли несколько уголовных дел, но ни одного приговора ему так и не вынесли. В мае 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла громкое дело о "налоговых площадках" Клименко в связи с отсутствием достаточных доказательств его виновности.