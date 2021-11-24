Депутату из Житомирской области сообщили подозрение в неуплате 26 млн грн налогов

Он работает директором компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами.

Депутату из Житомирской области сообщили подозрение в неуплате 26 млн грн налогов
Фото: dzvin.org

Государственная фискальная служба сообщила подозрение депутату одного из районных советов Житомирской области по факту уклонения от уплаты налогов.

На сайте Офиса генерального прокурора сообщается, что он является директором компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами.

"По данным следствия, директор предприятия-ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также по талонам через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога. Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн", – отмечается в сообщении.

Обоим подозреваемым, имена которых не сообщаются, инкриминируют ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

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