Труханов внес залог в 30 млн гривен

В октябре мэр Одессы говорил, что у него нет денег для залога.

Труханов внес залог в 30 млн гривен
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Подозреваемый по делу о преступной организации мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в 30 млн. гривен. Об этом в Высшем антикоррупционном суде сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина" и "Суспильному".

"Труханов внес залог в сумме 30 млн. гривен во вторник вечером", - отметили в суде.

17 ноября Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Труханову в виде залога в 30,2 млн. Согласно законодательству, подозреваемый имел 5 рабочих дней, чтобы внести всю сумму залога.

Сама мера пресечения была принята еще 11 октября.

Тогда Труханов заявил журналистам, что будет подавать апелляцию на решение, поскольку якобы не имеет таких денег.

"Таких денег у мэра Одессы нет. Будем искать, потому что нужно выполнять постановление. Но я надеюсь на апелляцию, которая отменит это решение", – сказал Труханов.

Заместителю Труханова суд назначил 40 млн гривен залога.

С начала Специализированная антикорпрокуратура просила залог для Труханова в 120 млн гривен.

Напомним, по версии следствия, Геннадий Труханов вместе с сообщниками нанес почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету. По мнению следствия, из-за действий подозреваемых в течение 2016-2019 года одесская община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.

По данным одесского издания "Думская", кроме Труханова подозреваемыми в земельном деле являются бизнесмен Владимир Галантерник, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко, директор юридического департамента мэрии Инна Поповская и вице-мер Олег Брындак.

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