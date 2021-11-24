Белоцерковец о законопроекте о столице: глава КГГА будет вставлять палки в колеса городскому голове

В случае принятия закона о столице назначенный глава КГГА сможет давить на городского главу в интересах центральной власти. Об этом заявил депутат Киевсовета от «УДАРа Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец в эфире «UA: Украинское радио», комментируя законодательную инициативу «Слуг народа».

«У авторов преобладает желание сделать закон, в котором центральная власть получила бы максимальное влияние на ситуацию. Поэтому они хотят разделить должности главы КГГА и городского головы. Это делается, чтобы создать политический дуализм ветвей власти. И глава КГГА сможет «качать» ситуацию, чтобы отстаивать политические, а не городские интересы. Если мэр будет в их понимании нелоялен к центральным властям, будут вставлять палки в колеса. Потому что они не понимают, как поступать по-другому и политически эффективно», - подчеркнул Белоцерковец.

Он отметил, что существенное нарушение принципов местного самоуправления содержится в переходных положениях закона, где речь идет о контроле районных советов.

«В переходный период, который может длиться до 2025 года, вертикаль центральной власти фактически узурпирует власть в районах города. Районные государственные администрации будут продолжать существовать до момента создания районных исполкомов, и будут подчиняться главе КГГА. Полномочия РГА – на 90% полномочия местного самоуправления, а значит, не могут подчиняться вертикали государственной власти. Если такое происходит – это реальная узурпация власти», - подытожил Белоцерковец.