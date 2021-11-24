Bellingcat не нашла доказательств звонка Ермака в администрацию Лукашенко с предупреждением о "вагнеровцах", – Грозев

"Доказательства такой версии мы искали-искали, но не нашли".

Журналисты-расследователи группы Bellingcat не нашли подтверждения информации, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы звонил по телефону белорусскому коллеге в администрации Александра Лукашенко с предупреждением о поездке наемников ЧВК "Вагнер" в рамках украинской спецоперации.

Об этом расследователь Христо Грозев сообщил в интервью Дмитрию Гордону. На вопрос о том, правда ли, что западные спецслужбы перехватили звонок Ермака в Беларусь , журналист ответил, что подтверждения таким данным не найдено.

"Мы слышали эти слухи, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Доказательства такой версии мы искали-искали, но не нашли", – отметил он.

Журналист также рассказал, что Андрей Ермак обещал встретиться с журналистами, но не сделал этого.

"В этом может быть и моя проблема, что все договоренности о встречах проходили через людей, представлявшихся близкими к нему. И действительно был случай, когда одна из этих групп людей пригласила нас на встречу, я прилетел, мы ждали один день, но встреча не состоялась. Лично с Ермаком о встрече не договаривались", – добавил он.

Грозев сказал, что Ермак в начале расследования во время короткой беседы обещал ему организовать встречу для изложения позиции Офиса президента.

О встрече с президентом Владимиром Зеленским журналисты также просили, в том числе через парламентскую ВСК, но она не состоялась и не организовывалась.

Напомним, 17 ноября было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

Расследователи побеседовали с экс-разведчиками, руководителями спецоперации и даже самими наемниками, но узнать позицию Офиса президента, после визита в который операцию было решено перенести, не удалось.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной перенесения спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБшники, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.

Каким образом белорусские спецслужбы узнали о том, что к ним заехали "вагнеровцы", установить расследователям точно не удалось.

Расследование также подтвердило, что и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак были в курсе планов украинских спецслужб выманить наемников и задержать их.

В ответ на уже обнародованное расследование в Офисе президента сообщили, что Ермак не мог сорвать спецоперацию по "вагнеровцам", поскольку он не имеет контроля над разведкой.

Экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном расследованию, заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, но это якобы было указание самого президента.