США пригласили Украину на Саммит за демократию

В мероприятии в онлайн-режиме должны участвовать лидеры более 100 государств.

Украина попала в список стран, приглашенных к участию в организованном США Саммите за демократию.

Об этом свидетельствует список участников, обнародованный на сайте Государственного департамента. В общей сложности ожидается участие более 100 государств, но мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.

Из стран-соседей Украины приглашены Польша , Молдова, Румыния и Словакия. Беларуси и РоSSии в списке нет, также туда не попала Венгрия.

Мероприятие планируется на 9-10 декабря. Его инициатором является американский президент Джо Байден.

"Президент Байден проведет первую из двух встреч на самом высоком уровне за демокаратию, в ходе которой соберутся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора, чтобы изложить положительную повестку дня демократического обновления и противостоять наиболее серьезным угрозам, с которыми сейчас сталкивается демократия, путем коллективных действий" , – говорится на сайте Государственного департамента.

Ключевыми темами станут:

Защита от авторитаризма

Противодействие коррупции и борьба с ней

Содействие уважению прав человека

"Лидерам будет предложено объявить о конкретных действиях и обязательствах в отношении значимых внутренних реформ и международных инициатив, способствующих достижению целей", – добавили в объявлении.

Напомним, о подготовке саммита за демократию стало известно еще летом. Список стран-участниц тогда не объявлялся. Следующий саммит планируется через год, но уже в оффлайне.