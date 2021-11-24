США пригласили Украину на Саммит за демократию
В мероприятии в онлайн-режиме должны участвовать лидеры более 100 государств.
Украина попала в список стран, приглашенных к участию в организованном США Саммите за демократию.
Об этом свидетельствует список участников, обнародованный на сайте Государственного департамента. В общей сложности ожидается участие более 100 государств, но мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.
Из стран-соседей Украины приглашены Польша, Молдова, Румыния и Словакия. Беларуси и РоSSии в списке нет, также туда не попала Венгрия.
Мероприятие планируется на 9-10 декабря. Его инициатором является американский президент Джо Байден.
"Президент Байден проведет первую из двух встреч на самом высоком уровне за демокаратию, в ходе которой соберутся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора, чтобы изложить положительную повестку дня демократического обновления и противостоять наиболее серьезным угрозам, с которыми сейчас сталкивается демократия, путем коллективных действий" , – говорится на сайте Государственного департамента.
Ключевыми темами станут:
- Защита от авторитаризма
- Противодействие коррупции и борьба с ней
- Содействие уважению прав человека
"Лидерам будет предложено объявить о конкретных действиях и обязательствах в отношении значимых внутренних реформ и международных инициатив, способствующих достижению целей", – добавили в объявлении.
Напомним, о подготовке саммита за демократию стало известно еще летом. Список стран-участниц тогда не объявлялся. Следующий саммит планируется через год, но уже в оффлайне.