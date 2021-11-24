За сутки на Донбассе произошли четыре обстрела, боевики блокировали доступ СММ на оккупированную территорию

В результате боевых действий ранен один военный.

За сутки на Донбассе произошли четыре обстрела, боевики блокировали доступ СММ на оккупированную территорию
Фото: dpsu.gov.ua

Во вторник, 23 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы четыре обстрела со стороны роSSийских оккупационных войск. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Огонь вели возле Зайцева, Верхнеторецкого, Шумов и Широкина.

Пресс-центр ООС также сообщил, что в течение суток оккупационные войска трижды не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Это произошло в районе разведения войск возле Золотого, на мосту возле Станицы Луганской и около блокпоста на дороге Т0504 возле оккупированного населенного пункта Молодежное. Во всех трех случаях члены роSSийских вооруженных формирований сослались на "приказы от командиров" или на "необходимость разрешения".

Наблюдателям ОБСЕ пришлось вернуться на свободную территорию Украины.

"Украинская сторона напоминает, что решение постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного доступа миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам. Кроме того, согласно мандату, миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах", препятствующих выполнению ее мандата", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены двое военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе ранены два украинских бойца, один из них в тяжелом состоянииНа Донбассе ранены два украинских бойца, один из них в тяжелом состоянии
Украинский военный получил осколочное ранение на ДонбассеУкраинский военный получил осколочное ранение на Донбассе
Около 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИОколо 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИ
"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии
Штаб ООС сообщил о снижении интенсивности боевых действий на линии столкновения за минувшие суткиШтаб ООС сообщил о снижении интенсивности боевых действий на линии столкновения за минувшие сутки
РоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотникРоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотник
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
РоSSийские наемники на Донбассе пять раз нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерьРоSSийские наемники на Донбассе пять раз нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерь
Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела Невельского и КамышевахиУкраинская сторона СЦКК показала последствия обстрела Невельского и Камышевахи
За сутки пятеро военных получили ранения и травмы на ДонбассеЗа сутки пятеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости