За сутки на Донбассе произошли четыре обстрела, боевики блокировали доступ СММ на оккупированную территорию

Во вторник, 23 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы четыре обстрела со стороны роSSийских оккупационных войск. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Огонь вели возле Зайцева, Верхнеторецкого, Шумов и Широкина.

Пресс-центр ООС также сообщил, что в течение суток оккупационные войска трижды не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Это произошло в районе разведения войск возле Золотого, на мосту возле Станицы Луганской и около блокпоста на дороге Т0504 возле оккупированного населенного пункта Молодежное. Во всех трех случаях члены роSSийских вооруженных формирований сослались на "приказы от командиров" или на "необходимость разрешения".

Наблюдателям ОБСЕ пришлось вернуться на свободную территорию Украины.

"Украинская сторона напоминает, что решение постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного доступа миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам. Кроме того, согласно мандату, миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или других обстоятельствах", препятствующих выполнению ее мандата", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены двое военных.