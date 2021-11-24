?НАН прогнозирует постепенное затухание заболеваемости COVID-19 в Украине

Осенняя волна COVID-19 в Украине прошла свой пик и будет постепенно угасать.

Такой прогноз дала Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"В Украине волна количества новых больных падает, и по всем прогнозам - довольно стремительно. Однако, учитывая то, что многие регионы еще находятся в красной зоне, более вероятным кажется сценарий, который не предполагает стремительного завершения волны еще до новогодних праздников", - считают ученые.

Последние две недели эпидемии были отмечены стремительным снижением всех показателей, в том числе – новых летальных исходов, что свидетельствует о прохождении пика осенней волны COVID-19 по смертности.

По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось уже на 53%, новых обнаружений - уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.