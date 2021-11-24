Секретарь Совбеза фюрера РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"

По его мнению, миллионы украинцев "побегут искать убежище в других местах".

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"
Николай Патрушев
Фото: novayagazeta.ru

Секретарь Совета безопасности РоSSии Николай Патрушев утверждает, что "в любой момент в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут убегать за границу.

Об этом он заявил в интервью роSSийскому изданию "Аргументы и факты".

"Фактически установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах", - сказал Патрушев.

Напомним, 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины".

Республиканский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе и член разведывательного комитета Палаты представителей Брайан Фицпатрик заявил, что Соединенные Штаты заступятся за Украину в случае новой агрессии со стороны РоSSии.

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