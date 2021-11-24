Минобразования не лишало Киву степени кандидата наук, потому что и не присуждало

Ранее Кива утверждал, что его лишили звания кандидата наук из-за якобы "отсутствия новизны" в его "исследовании".

Минобразования не лишало Киву степени кандидата наук, потому что и не присуждало
Фото: facebook.com/kivailya

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы за Жизнь" Илью Киву степени кандидата наук, ведь она и не был присуждена.

Об этом в МОН сообщили по запросу "Радио Свобода".

"По состоянию на 23 ноября 2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в ответе на запрос.

В апреле этого года Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

В июне Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о присвоении Киве степени кандидата наук.

16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. После этого нардеп заявил, что его также лишили звания кандидата наук.

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