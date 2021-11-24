США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2"
Госдепартамент США выступает против "Северного потока-2" и считает его вредоносным геополитическим проектом РоSSии.
Государственный департамент США продолжит введение санкций против физических и юридических лиц, причастных к реализации проекта роSSийского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил во вторник спикер Госдепа Нед Прайс, сообщает "Укринформ".
"Мы продолжим соблюдать закон, выполнять PEESA (Закон о защите энергетической безопасности Европы – ред.) должным образом относительно учреждений, вовлеченных в строительство этого газопровода", - сказал представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга в Вашингтоне.
Он напомнил, что Госдепартамент США выступает против "Северного потока-2" и считает его вредоносным геополитическим проектом РоSSии.
Именно поэтому, по его словам, США слаженно работали как с украинской стороной, так и с немецкими партнерами, чтобы уменьшить риски от газопровода для европейской энергетической безопасности и безопасности Украины.
Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.
Напомним, 22 ноября Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2".