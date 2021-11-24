Украинские военные отработали новую тактику применения "Джавелинов"

Отработано также комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.

Фото: Генштаб ВСУ

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области проведены инструкторско-методические занятия, в рамках которых была отработана новая тактика применения разведывательно-ударных комплексов "Байрактар" и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - отметил Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Отмечается, что инструкторско-методические занятия имеют целью проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного ВСУ на востоке Украины.

"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины выразил благодарность государствам-партнерам за весомую материально-техническую помощь и непоколебимую поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 17 ноября на одном из полигонов боевой подготовки у админграницы с оккупированным Крымом состоялись батальйонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

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