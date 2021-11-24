ЕС направил в Беларусь экспертов, чтобы обсудить возвращение нелегалов

Речь идет исключительно о решении технических вопросов, а не о полномасштабных переговорах с Минском.

ЕС направил в Беларусь экспертов, чтобы обсудить возвращение нелегалов
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Евросоюз отправил в Беларусь группу экспертов, обсуждающих технические вопросы, связанные с возвращением на родину нелегалов, собравшихся на польско-белорусской границе.

Об этом во время видеоконференции с Душанбе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас небольшая группа, представляющая Еврокомиссию и Европейскую внешнеполитическую службу, направляется в Минск. Речь идет о технических контактах, цель которых - определить, что нужно для упрощения репатриации людей", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии уточнил, что речь идет исключительно о решении технических вопросов, а не о полномасштабных переговорах с Минском.

Напомним, что в 2021 году в аэропорт "Минск" стали массово прибывать мигранты из Ирака, Сирии и Йемена, желающие попасть в страны Европейского союза.

В начале ноября огромная толпа из сотен мигрантов прибыла к границе Беларуси с Польшей недалеко от города Гродно и попыталась прорвать заграждение. Польским пограничникам и военнослужащим удалось их остановить, те разбили лагерь в районе КПП "Кузница".

10 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и США рассматривают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые привозят мигрантов в Беларусь. После этого Turkish Airlines перестала пускать на свои рейсы граждан Ирака, Йемена и Сирии. Сирийская авиакомпания Cham Wings также объявила, что останавливает полеты в столицу Белоруссии.

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