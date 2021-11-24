Оккупанты в Крыму задержали десятки крымских татар

Они пришли в СИЗО, чтобы встретить адвоката, ранее осужденного на 12 суток административного ареста.

Фото: Крымская солидарность

Оккупационные силовики в Симферополе провели силовые задержания десятков крымских татар. Они пришли в СИЗО , чтобы встретить адвоката, ранее приговоренного к административному аресту.

Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Люди пришли в СИЗО для того, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева. Сегодня завершился 12-дневный срок его административного заключения, назначенный оккупационным судом.

Операция силовиков началась в 18:30 по Киеву еще до выхода адвоката. Пока известно о задержании 31 человека. Среди них – женщины, а также корреспонденты "Крымской солидарности" Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, гражданский журналист Длявера Ибрагимова.

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Задержанных доставили в три районных отделения оккупационной полиции Симферополя.

Эдем Семедляев вышел из СИЗО в 19 часов по Киеву . Пока он находится дома.

Напомним, оккупационный "Центральный районный суд" Симферополя арестовал адвоката Эдема Семедляева на 12 суток и приговорил к штрафу в 4 тысячи рублей за якобы "неподчинение законным требованиям полиции".

РоSSийские силовики потребовали, чтобы Семедляев не снимал, как составляют протоколы на задержанных крымских татар.