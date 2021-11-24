Начальники генштабов США и РоSSии провели переговоры

Стороны готовятся к саммиту Байдена и Путина, который будет касаться Украины.

Начальники генштабов США и РоSSии провели переговоры
Фото: ukrinform.ua

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник роSSийского Генерального штаба Валерий Герасимов во вторник, 23 ноября, провели телефонный разговор.

"23 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - сообщил роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Переговоры проходили на фоне сообщений о подготовке роSSийско-американских контактов на высшем уровне и угрозе вторжения РоSSии в Украину.

На минувшей неделе, 17 ноября, состоялся телефонный разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана. После этого представитель президента РоSSии Дмитрий Песков сообщил, что Джо Байден и Владимир Путин проведут онлайн-встречу, которая касается Украины и НАТО.

По данным украинской и американской разведки, РоSSия собрала недалеко от границы с Украиной военную группировку численностью около 100 тысяч человек. Они могут совершить вторжение на территорию Украины в конце января или начале февраля. Атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и вторжение через соседнюю Беларусь.

После заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что на зиму РоSSия планирует новую масштабную атаку на Украину, в Кремле в очередной раз начали обвинять НАТО в "накачивании Украины оружием", а Украину – в "агрессивных замыслах".

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