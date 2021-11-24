Нардепа Куницкого, нарушившего правила движения в Харькове, оштрафовали на 340 грн

Депутат спешил на выездное заседание комитета по правоохранительной деятельности, где обсуждали вопросы безопасности движения в Харькове.

Народному депутату Александру Куницкому, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения по улице Сумской в Харькове, выписали штраф в размере 340 гривень.

Как сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, патрульные наложили штраф по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушениях за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам), передает "Суспильне".

Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность лица. согласно закону", - объяснил Гайдук.

Дело было рассмотрено без представителя нардепа, потому что тот не появился.

По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривень, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

Патрульные полицейские остановили Александра Куницкого на улице Сумской в Харькове 21 ноября, накануне выездного заседания Комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады в Харькове, на котором обсуждали вопросы безопасности движения.

На Куницкого не составили постановление о нарушении на месте, потому что, как объяснили в полиции, он спешил и попросил отложить разбирательство. Вечером 22 ноября вместо Куницкого в Управление полиции пришел его адвокат, который снова попросил перенести рассмотрение дела – из-за занятости по другим делам.

Александр Куницкий – народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Баллотировался как беспартийный. Членом "Слуги народа" стал после избрания в парламент. Член комитета по правоохранительной деятельности.

До избрания в Раду Куницкий был частным предпринимателем, соучредителем ООО Народный взгляд, а также руководителем общественной организации Чистый Харьков. Как блогер, известный под псевдонимом zpsanek, занимался разоблачением незаконных действий и коррупции в полиции, в частности - на дорогах. Был активистом инициативы "Дорожный контроль".

Служил в израильской армии. На момент регистрации в ЦИК как кандидат в народные депутаты имел гражданство Израиля, кроме украинского, что сам подтвердил. Впоследствии написал заявление об отказе от израильского гражданства. Центральная избирательная комиссия приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата, однако она была восстановлена решением суда.