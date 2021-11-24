Нардепа Куницкого, нарушившего правила движения в Харькове, оштрафовали на 340 грн

Депутат спешил на выездное заседание комитета по правоохранительной деятельности, где обсуждали вопросы безопасности движения в Харькове.

Нардепа Куницкого, нарушившего правила движения в Харькове, оштрафовали на 340 грн
Александр Куницкий
Фото: facebook/Александр Куницкий

Народному депутату Александру Куницкому, который за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения по улице Сумской в Харькове, выписали штраф в размере 340 гривень.

Как сообщил представитель патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук, патрульные наложили штраф по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушениях за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам), передает "Суспильне".

Чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность лица. согласно закону", - объяснил Гайдук.

Дело было рассмотрено без представителя нардепа, потому что тот не появился.

По ч. 1 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф в сумме 340 гривень, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

Патрульные полицейские остановили Александра Куницкого на улице Сумской в Харькове 21 ноября, накануне выездного заседания Комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады в Харькове, на котором обсуждали вопросы безопасности движения.

На Куницкого не составили постановление о нарушении на месте, потому что, как объяснили в полиции, он спешил и попросил отложить разбирательство. Вечером 22 ноября вместо Куницкого в Управление полиции пришел его адвокат, который снова попросил перенести рассмотрение дела – из-за занятости по другим делам.

Александр Куницкий – народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Баллотировался как беспартийный. Членом "Слуги народа" стал после избрания в парламент. Член комитета по правоохранительной деятельности.

До избрания в Раду Куницкий был частным предпринимателем, соучредителем ООО Народный взгляд, а также руководителем общественной организации Чистый Харьков. Как блогер, известный под псевдонимом zpsanek, занимался разоблачением незаконных действий и коррупции в полиции, в частности - на дорогах. Был активистом инициативы "Дорожный контроль".

Служил в израильской армии. На момент регистрации в ЦИК как кандидат в народные депутаты имел гражданство Израиля, кроме украинского, что сам подтвердил. Впоследствии написал заявление об отказе от израильского гражданства. Центральная избирательная комиссия приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата, однако она была восстановлена решением суда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Конституционный Суд отказал нардепам от ОПЗЖ в пересмотре закона об амнистии майдановцевКонституционный Суд отказал нардепам от ОПЗЖ в пересмотре закона об амнистии майдановцев
Франция рассматривает публикацию РоSSией конфиденциальных нот как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаямФранция рассматривает публикацию РоSSией конфиденциальных нот как демарш, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям
Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружиеГлава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие
"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова
"Слуга народа" инициирует исключение из фракции нардепа Дмитрука"Слуга народа" инициирует исключение из фракции нардепа Дмитрука
Полиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа ПоляковаПолиция еще не знает, как наркотики попали в организм нардепа Полякова
СБУ заблокировала попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом нардепа Тараса КозакаСБУ заблокировала попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом нардепа Тараса Козака
В Ровенской области подожгли автомобиль нардепа из "Слуги народа"В Ровенской области подожгли автомобиль нардепа из "Слуги народа"
Рада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 годуРада хочет рассмотреть отстранение от пленарных заседаний нардепа Геращенко за ее высказывание в 2019 году
Верховная Рада направила средства на установку кислородных станций в больницахВерховная Рада направила средства на установку кислородных станций в больницах
Последние новости
Подгружаем последние новости