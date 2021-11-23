Основатель Telegram Дуров стал гражданином Франции

Павел Дуров, эмигрировавший из РоSSии в 2014-м, в последние годы живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике страны еще 23 августа, однако внимание на это СМИ обратили только накануне.

В указе о натурализации и реинтеграции, кроме имени и фамилии Павла Дурова, указаны дата и место рождения (10 октября 1984, Ленинград), совпадающие с датой и местом рождения основателя Telegram.

Сам Дуров информацию пока не комментировал.

Фото: wikipedia.org Павел Дуров

Павел Дуров эмигрировал из РоSSии в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети "ВКонтакте" и увольнения с должности ее гендиректора. Он заявлял, что не намерен возвращаться на родину.

В мае 2017 года СМИ сообщали, что Дуров постоянно проживает в Финляндии.

В 2018 году распространилась информация о том, что Павел Дуров стал британским подданным, однако он ее опроверг.

Известно, что кроме роSSийского гражданства Дуров также имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах. Этот документ позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.

В последние годы Дуров живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценке Forbes, состояние Павла Дурова в 2021 году достигало 17,2 млрд долларов.