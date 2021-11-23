На Донбассе ранены два украинских бойца, один из них в тяжелом состоянии

Вчера оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ.

На Донбассе ранены два украинских бойца, один из них в тяжелом состоянии
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В понедельник, 22 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Трижды враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских действий двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера в направлении Попасной оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского роSSийские наемники открывали огонь дважды, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Около Каменки боевики обстреляли позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщают в штабе ОС.

По состоянию на 7:00 23 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в минувшие выходные оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов на Донбассе. В субботу и воскресенье в рядах ВСУ боевых потерь не было.

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