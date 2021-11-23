Коронавирус "Дельта Плюс": в Украине прогнозируется новый пик заболеваемости

Штамм коронавируса "Дельта" мутировал в "Дельта Плюс", который уже распространяется по Украине. Это повлечет за собой новый пик заболеваемости коронавирусом уже в декабре, прогнозирует главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

Коронавирус “Дельта Плюс“: в Украине прогнозируется новый пик заболеваемости через несколько недель

Циркуляция "Дельта Плюс" уже обнаружена на территории нескольких областей Украины, в частности, Херсонской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской.

По словам Ромаскевича, доля нового штамма в заболеваемости жителей Херсонской области составляет 10-15%. Учитывая, что все три предыдущие волны были вызваны разными штаммами COVID-19, то второй пик этой волны прогнозируется на 10-15 декабря 2021 года.

Коронавирус “Дельта Плюс“: в Украине прогнозируется новый пик заболеваемости через несколько недель

При этом, общая заболеваемость COVID-19 в Украине снижается. При этом большинство областей продолжают находиться в "красной" зоне. За прошедшую неделю, с 15 по 21 ноября, в Украине зафиксировали 115 304 новых случая заражения коронавирусом, что меньше, чем на неделю ранее.

По словам медиков, "Дельта Плюс" распространяется на 10-15% быстрее остальных штаммов и считается наиболее заразным. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть заболевания, а на скорость передачи возбудителя.

Отличительными особенностями "Дельта Плюс" являются боли в спине, диарея, головная боль, затрудненное дыхание. Все это может сопровождаться тошнотой, потерей аппетита и легким сухим кашлем. Кроме того, у больных снова пропадает запах и вкус, как было при самых первых штаммах COVID-19.

Ранее сообщалось, эффективны ли вакцины от COVID-19 против нового штамма "Дельта".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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