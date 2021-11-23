В Киеве нашли мертвым бывшего судью, подозреваемого во взяточничестве
Ему инкриминировали получение 22 тыс. долларов в 2017 году.
В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщила его адвокат Лариса Криворучко.
"Трагическая новость. Застрелили клиента, экс-судию Соломенского районного суда Киева Зинченко Сергея", - написала она в фейсбуке.
Агентство "Украинские новости" со ссылкой на полицию Киева сообщило, что "это произошло в четверг, 18 ноября" на Лукьяновской улице. По предварительной информации, это было самоубийство.
Напомним, что 26 января 2017 года детективы НАБУ задержали судью Зинченко "на горячем" при получении неправомерной выгоды в размере 22 тысяч долларов за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.
На следующий день Зинченко сообщили о подозрении по ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 27 ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана; закончено покушение к подстрекательству на предложение и предоставление взятки).
В этой связи Высший совет правосудия решил не вносить представление президенту о переназначении Зинченко на должность судьи Соломенского районного суда Киева.