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2021-11-23
Украинский военный получил осколочное ранение на Донбассе
Солдат был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
Фото: Макс Левин
В зоне боевых действий на Донбассе во вторник, 23 ноября, украинский военный получил ранения.
Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
На вечер военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня: возле Зайцевого, Верхнеторецкого и Шумов.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Армия открывала огонь в ответ.
Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены двое военных.