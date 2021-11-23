Украинский военный получил осколочное ранение на Донбассе

Солдат был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Украинский военный получил осколочное ранение на Донбассе
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе во вторник, 23 ноября, украинский военный получил ранения.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

На вечер военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня: возле Зайцевого, Верхнеторецкого и Шумов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Армия открывала огонь в ответ.

Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены двое военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Около 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИОколо 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИ
"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии
В Иерусалиме во время террористической атаки погиб один человек, четверо получили раненияВ Иерусалиме во время террористической атаки погиб один человек, четверо получили ранения
Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовкуСаакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку
Я получил указание о переносе финального этапа операции по "вагнеровцам", - БурбаЯ получил указание о переносе финального этапа операции по "вагнеровцам", - Бурба
Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори – адвокатСаакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори – адвокат
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
РоSSийские наемники на Донбассе пять раз нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерьРоSSийские наемники на Донбассе пять раз нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерь
За сутки пятеро военных получили ранения и травмы на ДонбассеЗа сутки пятеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
Судья из Рахова получил 5 лет с конфискацией за взяткуСудья из Рахова получил 5 лет с конфискацией за взятку
Последние новости
Подгружаем последние новости