Украинский военный получил осколочное ранение на Донбассе

Солдат был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

В зоне боевых действий на Донбассе во вторник, 23 ноября, украинский военный получил ранения.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

На вечер военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня: возле Зайцевого, Верхнеторецкого и Шумов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Армия открывала огонь в ответ.

Напомним, что 22 ноября на Донбассе были ранены двое военных.