В Казани задержали юношу за подготовку к нападению на школу, его якобы подстрекал житель Украины
У задержанного изъяли пневматическое ружье.
Федеральная служба безопасности РоSSии заявила, что житель Украины подстрекал парня из Казани напасть с оружием на одну из местных школ.
Об этом сообщается на сайте ФСБ.
Юношу задержали, против него возбудили дело по факту подготовки к убийству двух и более лиц (ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ). У подростка изъяли пневматическую винтовку. Как отметили силовики, в истории его поиска были "запросы о переработке данного вида оружия на боевое", также юноша искал информацию о нападениях на школы.
"Согласно полученным показаниям задержанного до совершения массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграмм" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - утверждается в сообщении.
Напомним, что в последнее время в РоSSии произошло несколько нападений на образовательные учреждения с многочисленными жертвами. Одно из них произошло в Казани в мае 2021 года, когда бывший ученик местной гимназии Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. Погибли девять человек, включая двух учительниц.