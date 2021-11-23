В Казани задержали юношу за подготовку к нападению на школу, его якобы подстрекал житель Украины

У задержанного изъяли пневматическое ружье.

В Казани задержали юношу за подготовку к нападению на школу, его якобы подстрекал житель Украины
Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности РоSSии заявила, что житель Украины подстрекал парня из Казани напасть с оружием на одну из местных школ.

Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Юношу задержали, против него возбудили дело по факту подготовки к убийству двух и более лиц (ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ). У подростка изъяли пневматическую винтовку. Как отметили силовики, в истории его поиска были "запросы о переработке данного вида оружия на боевое", также юноша искал информацию о нападениях на школы.

"Согласно полученным показаниям задержанного до совершения массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграмм" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - утверждается в сообщении.

Напомним, что в последнее время в РоSSии произошло несколько нападений на образовательные учреждения с многочисленными жертвами. Одно из них произошло в Казани в мае 2021 года, когда бывший ученик местной гимназии Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. Погибли девять человек, включая двух учительниц.



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