Зарплата Зеленского и Офиса Президента

Зарплата президента Украины состоит из оклада, никаких премий и надбавок для главы государства не предусмотрено, поэтому Владимир Зеленский зарабатывает почти вдвое меньше, чем его помощники.

Сколько за месяц зарабатывает Зеленский и сотрудники Офиса Президента: названы точные суммы

Так, за октябрь 2021 года Владимир Зеленский заработал на посту президента страны 28 тысяч гривен. После удержания 5 460 гривен налогов и сборов украинский лидер получил 22 540 гривен зарплаты.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в октябре заработал 46 705 гривен, об этом сообщают в Государственном управлении делами Украины. Глава ОП помимо 17 100 гривен должностного оклада получил еще столько же за "интенсивность труда", 2338 гривен командировочных, 3 420 гривен в виде компенсации за работу в условиях режимных ограничений и 513 гривен надбавки за выслугу лет, еще 6 234 гривны Ермаку начислено в виде премии и индексации. Из общей суммы были удержаны налоги и сборы. В результате, руководитель ОП в октябре получил зарплату в размере 37 598 гривен.

Сколько за месяц зарабатывает Зеленский и сотрудники Офиса Президента: названы точные суммы

Должностной оклад пресс-секретаря президента Сергея Никифорова составляет 27 187 гривен, вместе с надбавкой за "интенсивность труда", премией, индексацией и другими выплатами зарплата за октябрь составила 58 084 гривны. Из указанной суммы было удержано 11 326 гривен налогов и сборов, после чего пресс-секретарь получил 46 758 гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

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