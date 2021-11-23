Зарплата Зеленского и Офиса Президента

Зарплата президента Украины состоит из оклада, никаких премий и надбавок для главы государства не предусмотрено, поэтому Владимир Зеленский зарабатывает почти вдвое меньше, чем его помощники.

Так, за октябрь 2021 года Владимир Зеленский заработал на посту президента страны 28 тысяч гривен. После удержания 5 460 гривен налогов и сборов украинский лидер получил 22 540 гривен зарплаты.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в октябре заработал 46 705 гривен, об этом сообщают в Государственном управлении делами Украины. Глава ОП помимо 17 100 гривен должностного оклада получил еще столько же за "интенсивность труда", 2338 гривен командировочных, 3 420 гривен в виде компенсации за работу в условиях режимных ограничений и 513 гривен надбавки за выслугу лет, еще 6 234 гривны Ермаку начислено в виде премии и индексации. Из общей суммы были удержаны налоги и сборы. В результате, руководитель ОП в октябре получил зарплату в размере 37 598 гривен.

Должностной оклад пресс-секретаря президента Сергея Никифорова составляет 27 187 гривен, вместе с надбавкой за "интенсивность труда", премией, индексацией и другими выплатами зарплата за октябрь составила 58 084 гривны. Из указанной суммы было удержано 11 326 гривен налогов и сборов, после чего пресс-секретарь получил 46 758 гривен.