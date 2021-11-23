Около 20 граждан Финляндии воевали на Донбассе на стороне оккупантов, - СМИ

При этом сама Финляндия дела против них не расследует, сообщили местные журналисты.

Около двух десятков граждан Финляндии воевали на востоке Украины на стороне оккупантов. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на материал финского издания Yle.

Оценка количества финнов, задействованных в войне, отличается, но в общей сложности их было около 20. Некоторые из них, например Петри Вильякайнен, Йохан Бекман и Янус Путкосен, не скрывают участия в вооруженном конфликте.

Петри Вильякайнен
Фото: Yle
Петри Вильякайнен

Согласно финскому законодательству, непосредственно участие в зарубежных войнах не наказывается, но есть ответственность за военные преступления. По данным СМИ, Финляндия дела против наемников не расследует.

Согласно информации журналистов, Йохан Бекман является одним из главных финских боевиков и именно он организовывал прибытие в ОРДЛО своих сограждан.

Янус Путкосен – автор пропагандистских подкастов, был лично знаком с ликвидированным в 2018 году главарем боевиков Александром Закарченко.

Яну Путкосен
Фото: Yle
Яну Путкосен

Финская прокуратура решила, что преступления должны расследовать власти Украины, а не они. Yle пишет, что это дело якобы никто не расследовал. В то же время, издание отмечает, что в СМИ писали о расследовании Украиной причастности четырех граждан Финляндии к военным преступлениям.

В 2018 году "Радио Свобода" сообщало, что украинской генпрокуратуре было известно о двух гражданах Финляндии, воевавших против Украины.

В ноябре 2020 тогдашний заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA говорил, что есть уголовные производства, зарегистрированные по факту участия 250 наемников из 31 страны мира. В частности, по вербовке, финансированию и обучению наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ.

"Свою деятельность он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма"", - рассказал тогда Мамедов.

В апреле 2021 года Мамедов сообщил новые данные – Офис генпрокурора установил около 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе. При этом большинство из них подозреваются в причастности к военным преступлениям.



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