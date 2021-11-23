Фигурант дела НАБУ "сдал" женщину, предлагавшую закрыть его за $40 тысяч

Подозреваемую задержали за мошенничество.

Фигурант дела НАБУ "сдал" женщину, предлагавшую закрыть его за $40 тысяч
Фото: gp.gov.ua

Бывший прокурор Одесской области, являющийся фигурантом уголовного производства НАБУ, заявил в Службу безопасности Украины, что ему предложили закрыть дело за 40 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

К нему обратилась женщина, которая представилась родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она заявила, что за определенную сумму денег может помочь в решении вопроса о закрытии уголовного производства, которое расследует НАБУ.

После того, как бывший прокурор обратился в СБУ, женщину задержали. Выяснилось, что это жительница Хмельницкой области, ранее судимая за мошенничество.

Против нее было открыто новое дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование будет осуществлять одесское управление СБУ.

Напомним, что один из бывших руководителей прокуратуры Одесской области Олег Жученко подозревается в уголовном деле НАБУ о земельных махинациях в Одессе.

Детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 гг. мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии и другими должностными лицами помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Из-за этого город потерял более 558 миллионов гривен. Общие потери городского бюджета от действий преступной организации следствие оценило в 689 миллионов гривен.

Основную выгоду от схемы якобы получал одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого следствие считает организатором преступной схемы.

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