Зеленский на следующей неделе выступит с обращением к Верховной Раде

В ежегодном послании депутатам он намерен говорить о ситуации в Украине и позиции государства в мире.

Зеленский на следующей неделе выступит с обращением к Верховной Раде
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе выступит с обращением к парламенту. Послание президента запланировано на 1 декабря, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на представителя президента Сергея Никифорова и заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчука.

"Это ежегодное послание президента Верховной Раде. Это предусмотрено законодательством. Конечно же, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", – сказала Кравчук.

В обращении президент будет говорить о ситуации в Украине и положении государства на международной арене. Других деталей пока нет.

Следующая пленарная неделя обещает быть для депутатов сверхнасыщенной – они должны рассмотреть бюджет на 2022 год во втором чтении, а также "ресурсный" законопроект 5600 и законопроект о столице.

Напомним, президент выступает с обращением к народным депутатам ежегодно. В прошлом году в октябре Зеленский подготовил презентацию "Код к успеху", которую депутаты могли просмотреть по QR-коду параллельно с выступлением.

Он также объявил об отправке "Слуг народа" с рабочим визитом на передовую и подвел итоги выполнения своих обещаний.



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