Самое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУ

Это такая "гаишная коррупция".

Самое большое сопротивление приватизации госпредприятий оказывает "коррумпированная" бюрократия среднего звена, - глава ФГИУ
Фото: Макс Требухов

Промедление с приватизацией государственных предприятий, которыми занимаются министерства, связано с противодействием со стороны среднего звена их служащих, заинтересованных в сохранении госпредприятий по личным причинам.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью LB.ua.

"Министерства должны формировать политику, а не руководить предприятиями, занимающимися коммерческой деятельностью. Президент хочет, премьер-министр хочет передать на приватизацию нестратегические активы, а бюрократия - нет... Те бюрократы среднего звена, которые пережили всех министров и премьер-министров", - сказал он.

По словам главы ФГИУ, эта заинтересованность связана с их личными интересами: "Это такая «гаишная коррупция» снизу, когда на местах собирают деньги и передают часть собранного "наверх".

"У меня было собеседование с одной девушкой, которая пришла к нам в Фонд на работу. А она до этого работала в одном из министерств как раз в таком отделе управления имуществом. Она говорит: "Я пришла в министерство на такую-то позицию. Мне из всех регионов передают папки на подпись согласования договоров аренды, открываю папку, а в каждой по 200 грн лежат…", - рассказал глава Фонда.

Дмитрий Сенниченко добавил, что это выливается в затягивание с передачей нестратегических государственных активов ФГИУ.

"Мы нашли 280 домов отдыха и санаториев, которые находятся в управлении органов власти. Говорим: у вас же в министерствах и ведомствах даже не отдыхают там. Вы этим управляете, оно приносит сплошные убытки, давайте на приватизацию, и пусть бизнес инвестирует в объекты рекреации. Мы же хотим развивать туристическую отрасль в Украине? Мы, как Фонд, просим их передать - они пишут нам письма, что нет, очень нужно самим", - сказал он.

"Конечно, государственные предприятия – это самый большой источник коррупции. Сейчас ведется расследование антикоррупционными органами на общую сумму 80 млрд гривен, именно о злоупотреблениях на государственных предприятиях", - отметил глава ФГИУ.

Сенниченко добавил, что в Украине на 30-м году независимости остается 300 государственных предприятий, при том, что в соседней Польше – 50.

"По статистике, 50% ВВП Украины производится в государственном секторе экономики. В коммунистическом Китае - 32%. Прежде всего, это неэффективно. Нельзя эффективно управлять тремя тысячами, которые находятся в управлении 96 различных государственных органов власти. Причем, не местных, а именно государственных", - отметил он.

По балансу 2020 года убыток от государственных предприятий составил 50 млрд гривен.

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