Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун
Австрия с 22 ноября закроется на три недели для туристов из-за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря. Об этом сообщает avianews.com.
В чем причина
На такие меры власти пошли из-за значительного роста новых случаев covid-19.
Хотя границы страны остаются открытыми, внутри Австрии для всех людей, включая вакцинированных, будет действовать комендантский час.
Поездки туристов невозможны, поскольку на время лоукдауна будут закрыты отели и культурные заведения. Ресторанам разрешат работать, но только на вынос.
В течение 10 дней власти оценят эффект от ограничений. Если он будет достаточным, срок локдауна может быть сокращен.
Кто может въехать в Австрию
Если человек планирует навестить родственников или друзей и может остановиться у них, он по-прежнему может въехать в Австрию.
Из Украины в Австрию без карантина и регистрации можно приехать после полной вакцинации от коронавируса или если путешественник переболел covid-19 не более полугода назад и имеет справку от врача с подтверждением этого.
Австрия признает все используемые в Украине вакцины.
Список стран, которые открыты для украинцев
- Норвегия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Ирландия;
- Испания;
- Турция;
- Армения;
- Швейцария;
- Словакия;
- Словения;
- Венгрия;
- Молдова;
- Эстония;
- Хорватия;
- Сербия;
- Босния и Герцеговина;
- Черногория;
- Албания;
- Северная Македония;
- Греция.