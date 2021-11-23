Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун

Австрия с 22 ноября закроется на три недели для туристов из-за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря. Об этом сообщает avianews.com.

Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун
Фото: narodna-pravda.ua

В чем причина

На такие меры власти пошли из-за значительного роста новых случаев covid-19.

Хотя границы страны остаются открытыми, внутри Австрии для всех людей, включая вакцинированных, будет действовать комендантский час.

Поездки туристов невозможны, поскольку на время лоукдауна будут закрыты отели и культурные заведения. Ресторанам разрешат работать, но только на вынос.

В течение 10 дней власти оценят эффект от ограничений. Если он будет достаточным, срок локдауна может быть сокращен.

Кто может въехать в Австрию

Если человек планирует навестить родственников или друзей и может остановиться у них, он по-прежнему может въехать в Австрию.

Из Украины в Австрию без карантина и регистрации можно приехать после полной вакцинации от коронавируса или если путешественник переболел covid-19 не более полугода назад и имеет справку от врача с подтверждением этого.

Австрия признает все используемые в Украине вакцины.

Список стран, которые открыты для украинцев

  • Норвегия;
  • Швеция;
  • Финляндия;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Турция;
  • Армения;
  • Швейцария;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Эстония;
  • Хорватия;
  • Сербия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Черногория;
  • Албания;
  • Северная Македония;
  • Греция.

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