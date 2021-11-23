Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун

Австрия с 22 ноября закроется на три недели для туристов из-за введения национального локдауна, который продлится до 13 декабря. Об этом сообщает avianews.com.

Фото: narodna-pravda.ua

В чем причина

На такие меры власти пошли из-за значительного роста новых случаев covid-19.

Хотя границы страны остаются открытыми, внутри Австрии для всех людей, включая вакцинированных, будет действовать комендантский час.

Поездки туристов невозможны, поскольку на время лоукдауна будут закрыты отели и культурные заведения. Ресторанам разрешат работать, но только на вынос.

В течение 10 дней власти оценят эффект от ограничений. Если он будет достаточным, срок локдауна может быть сокращен.

Кто может въехать в Австрию

Если человек планирует навестить родственников или друзей и может остановиться у них, он по-прежнему может въехать в Австрию.

Из Украины в Австрию без карантина и регистрации можно приехать после полной вакцинации от коронавируса или если путешественник переболел covid-19 не более полугода назад и имеет справку от врача с подтверждением этого.

Австрия признает все используемые в Украине вакцины.

Список стран, которые открыты для украинцев