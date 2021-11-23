Начальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взятке
Владимир Панченко требовал и получил 4 тыс. долларов за прекращение уголовного производства.
В Одесской области на взятке в 4 тысячи долларов США разоблачили начальника одного из отделов полиции. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество в значительном размере).
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, полицейский, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем получил от гражданина средства за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов", - говорится в сообщении.
Правоохранитель задержан при передаче средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в Одесской области.
По данным СМИ, 21 ноября за взятку задержали главу одного из отделов Национальной полиции в Одессе Владимира Панченко. Это произошло в день его назначения на должность. Арест высокопоставленного полицейского произвели на 23 километре трассы Одесса-Южное.