Начальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взятке

В Одесской области на взятке в 4 тысячи долларов США разоблачили начальника одного из отделов полиции. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество в значительном размере).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, полицейский, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем получил от гражданина средства за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов", - говорится в сообщении.

Правоохранитель задержан при передаче средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в Одесской области.