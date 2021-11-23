В случае гарантий правительства, стоимость ОГХК может вырасти на десятки миллионов долларов, - Сенниченко

При предоставлении гарантий со стороны правительства потенциальному покупателю "Объединенной горно-химической корпорации" (ОГХК), ее стоимость на аукционе 20 декабря 2021 года может превысить стартовую цену 3,7 млрд грн (около $137 млн при курсе доллара 26,77-26, 80 грн/$1) на десятки миллионов долларов.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью LB.ua.

"Несколько международных компаний подали заявки, подписали договоры о неразглашении и получили доступ ко всей информации. 29 инвесторов, из которых 15 - иностранные, говорят, что актив хороший, но они хотят определенных гарантий защиты крупных инвестиций от правительства Украины", - сказал он.

Глава ФГИ добавил, что проект соответствующего распоряжения Фонд уже передал на рассмотрение правительства.

"Украина остается страной с переходной экономикой с определенными рисками. Судебная реформа не завершена, правоохранительная также. Поэтому из-за отсутствия благоприятного инвестклимата и гарантий для инвесторов, потенциальные участники просят, чтобы правительство дало дополнительные гарантии защиты инвестиций", - подчеркнул он.

"Мы говорим о 150-200 млн долларов, которые она может стоить", - добавил глава ФГИУ, когда рассказывал о возможной стоимости ОГХК.

При этом Дмитрий Сенниченко не берется прогнозировать, придут ли инвесторы на аукцион, если гарантий не будет.

Напомним, Фонд госимущества дважды переносил приватизационный аукцион "Объединенной горнохимической компании". Последний раз это было 29 октября, из-за допуска к конкурсу только одного участника.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - первый объект крупной приватизации, выставленный на аукцион после ее разблокирования. Однако сроки приватизации откладывались несколько раз. В июне глава ФГИ заявлял, что на ОГХК претендуют более 10 компаний.

Однако назначенный на 31 августа аукцион был отменен из-за допуска к конкурсу только одного участника. Торги были перенесены на 29 октября.

ОГХК – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.