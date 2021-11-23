В случае гарантий правительства, стоимость ОГХК может вырасти на десятки миллионов долларов, - Сенниченко

Проект соответствующего распоряжения Фонд уже передал на рассмотрение правительства.

В случае гарантий правительства, стоимость ОГХК может вырасти на десятки миллионов долларов, - Сенниченко
Фото: Макс Требухов

При предоставлении гарантий со стороны правительства потенциальному покупателю "Объединенной горно-химической корпорации" (ОГХК), ее стоимость на аукционе 20 декабря 2021 года может превысить стартовую цену 3,7 млрд грн (около $137 млн при курсе доллара 26,77-26, 80 грн/$1) на десятки миллионов долларов.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью LB.ua.

"Несколько международных компаний подали заявки, подписали договоры о неразглашении и получили доступ ко всей информации. 29 инвесторов, из которых 15 - иностранные, говорят, что актив хороший, но они хотят определенных гарантий защиты крупных инвестиций от правительства Украины", - сказал он.

Глава ФГИ добавил, что проект соответствующего распоряжения Фонд уже передал на рассмотрение правительства.

"Украина остается страной с переходной экономикой с определенными рисками. Судебная реформа не завершена, правоохранительная также. Поэтому из-за отсутствия благоприятного инвестклимата и гарантий для инвесторов, потенциальные участники просят, чтобы правительство дало дополнительные гарантии защиты инвестиций", - подчеркнул он.

"Мы говорим о 150-200 млн долларов, которые она может стоить", - добавил глава ФГИУ, когда рассказывал о возможной стоимости ОГХК.

При этом Дмитрий Сенниченко не берется прогнозировать, придут ли инвесторы на аукцион, если гарантий не будет.

Напомним, Фонд госимущества дважды переносил приватизационный аукцион "Объединенной горнохимической компании". Последний раз это было 29 октября, из-за допуска к конкурсу только одного участника.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - первый объект крупной приватизации, выставленный на аукцион после ее разблокирования. Однако сроки приватизации откладывались несколько раз. В июне глава ФГИ заявлял, что на ОГХК претендуют более 10 компаний.

Однако назначенный на 31 августа аукцион был отменен из-за допуска к конкурсу только одного участника. Торги были перенесены на 29 октября.

ОГХК – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Глава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларацияГлава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларация
Кива живет в незадекларированном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривень, - СМИКива живет в незадекларированном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривень, - СМИ
Франция предупредила РоSSию о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в УкраинуФранция предупредила РоSSию о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину
Кличко: Киев скоро может выйти из "красной" зоныКличко: Киев скоро может выйти из "красной" зоны
Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может бытьРезников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть
Вашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – КвинВашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – Квин
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко
Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залогаЗаместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить подземные хранилища для стратегического резерва, - ЗеленскийУкраина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить подземные хранилища для стратегического резерва, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости